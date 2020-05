Silent Hill – God of War-Director hat Intresse

Seit geraumer Zeit ranken sich Gerüchte um das populäre Horror-Franchise Silent Hill. So soll sich ein neuer Teil bereits in Arbeit befinden, eine offizielle Bestätigung seitens Publisher Konami gab es in diesem Zusammenhang allerdings nie. Nun bekundet zumindest eine prominnete Persönlichkeit der Spiele-Branche Interesse an einer Neuauflage.

Director von God of War an Silent Hill Neuauflage interessiert

Unlängst meldete sich GameSpot via Twitter zu Wort und liefert eine interessante Diskussionsgrundlage. So frage man die Fans auf welche Neuauflage diese sich am meisten freuen würden. Hierbei stellte man vier bekannte Titel zur Auswahl und darunter natürlich auch der Horror-Hit Silent Hill. Darauf wiederum reagierte Gory Barlog, seines Zeichens Director von Sonys Vorzeigemarke God of War. Dieser gab zu verstehen, dass er nicht nur sehr gerne ein Remake zum Horror-Klassiker sehen würde, sondern viel lieber sogar selbst dran werkeln möchte. Ob Konami derzeit bereits an einer Neuauflage zum Titel arbeitet, ist nicht bekannt.

Silent Hill. and let me do it. https://t.co/2sCJ8WTGQk — Cory Balrog 🖖 (@corybarlog) May 16, 2020

Quelle: Gory Barlog via Twitter