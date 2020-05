Unreal Engine 5 – So sieht die Next-Gen-Grafik aus

Gestern präsentierte uns Geoff Keighley im Rahmen des Summer Game Fest eine neue Ankündigung. Anders noch als am Dienstag wurde aber kein neues Spiel angekündigt. Stattdessen kündigte Epic Games die neue Unreal Engine 5 an. Diese sei die Basis für ein neues Level an Grafikpracht. Mittels einer Engine-Demo und eines ausführlichen Interviews wurde uns ein Einblick in die Technik der neuen Engine gewährt und somit erhielten wir einen Ausblick auf das, was uns in den kommenden Jahren erwarten könnte.

Die Unreal Engine 5 kommt für alle Systeme

Nahezu fotorealistische Grafik scheint das Ziel der nächsten Generation zu sein. Der Trailer der UE5 zeigt beeindruckende Grafik, enorm viele Details und eine neue Technik zur Beleuchtung der Umgebung. Mit “Nanite” können Entwickler nun Milliarden von Pixeln direkt in die Engine importieren, ebenso wie Photogammetrie-Daten. Dadurch können man nun Objekte in Games nutzen, die zuvor nur in der Filmindustrie implementiert werden konnten. “Lumen” nennt sich die neue Beleuchtungstechnik. Dies erlaubt es jede Veränderung des Lichts in Echtzeit zu berechnen, wodurch Licht nun viel dynamischer wird. Ob in der Ferne oder im Milimeterbereich, jede Lichtbrechung wird neu berechnet und kann nun dargestellt werden. Der gezeigte Trailer lief dabei auf einer PS5 im Echtzeit. Laut Epic Games unterstützen aber auch viele andere Plattformen die Unreal Engine 5. Die Qualität wie im Trailer sehen wir jedoch nur auf High End – Geräten, wie der PS5, Xbox Series X und dem PC. Aber auch die Current Gen, sowie Android und iOS werden supported. Entwickler können mittels Downscaling die Engine dementsprechend anpassen. Jedoch müssen wir uns noch in Geduld üben. Die UE5 erscheint erst gegen Ende 2021. Epic Games bestätigte aber schon vorab, dass Fortnite ebenfalls Gebrauch von der Engine machen wird.

Quelle: Epic Games via Youtube