Batman – WB Games Montréal bittet um Geduld

Seit geraumer Zeit teast das Studio Warner Bros. Games Montréal, das bereits für Batman: Arkham Origins verantwortlich war, ein neues Batman Spiel an. Jetzt haben sie sich via Twitter wieder zu Wort gemeldet und um Geduld gebeten. Man freue sich über die Begeisterung für das kommende Game. Allerdings geht es im aktuellen Tweet insbesondere um das Studio selbst und es wird gesagt, dass die Fans gespannt sein dürfen.

Eigentlich hatte WB Games ursprünglich eine eigene Pressekonferenz für die E3 2020 geplant, in der angeblich das kommende Batman Spiel enthüllt werden sollte. Da die E3 2020 ausfällt, ist es möglich, dass wir eine Enthüllung in Form eines Online-Events im Rahmen des Summer Game Fest erhalten werden. Gerüchten zufolge könnte sich das neuste Batman Game um den Geheimbund mit dem Namen Court of Owls drehen. Insider behaupten sogar, dass es sich um ein Soft-Reboot der Arkham-Reihe handeln wird.

Thank you very much for the enthusiasm for our next project. At this time, our channel will showcase the studio: Who we are and why we love making games! So stay tuned!🎮

— WB Games Montréal (@WBGamesMTL) May 13, 2020