Dungeons 3 – Complete Collection angekündigt

Kalypso Media gab heute die Veröffentlichung einer Complete Collection von Dungeons 3 an. Diese enthält neben dem Hauptspiel alle sieben DLCs und kostenlosen Inhalts-Updates. Das Ganze soll am 26. Juni 2020 für PC, Playstation4 und Xbox One erscheinen.

Darum geht’s in diesem Teil der beliebten Dungeons-Reihe

Kalypso Media beschreiben ihren Titel selbst ganz treffend:

“Baue und verwalte als Personifikation des Ultimativen Bösen deinen eigenen Dungeon, rekrutiere neue Kreaturen, stelle raffinierte Fallen und greife in der umfassenden Story-Kampagne in der Oberwelt nach der Macht. Sei es im Einzelspieler, im Multiplayer oder Gefechtsmodus – diese Sammlung bietet dir schier endlose Herausforderungen, verschiedene kostenlose Inhalts-Updates und sieben Erweiterungspacks („Once Upon a Time“, „Evil of the Caribbean”, „Lord of the Kings”, „Clash of Gods”, „An Unexpected DLC”, „Famous Last Words” und die Gefechtskarten-Sammlung „A Multitude of Maps”).

Die Dungeons 3 – Complete Collection bietet mehr als 50 Missionen mit über 50 Stunden Spielzeit, zufallsgenerierte Karten, einen Koop-Modus für 2 Spieler, einen kompetitiven Mehrspielermodus für bis zu 4 Spieler, mehr Räumen und Monster und mehr einzigartige Fähigkeiten. Und der berühmt-berüchtigte Erzähler der Dungeons-Reihe darf natürlich auch nicht fehlen.”

