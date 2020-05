Harvest Moon: One World – Neuer Ableger für die Nintendo Switch angekündigt

Die populäre Farming-Simulationsreihe Harvest Moon hält endlich Einzug auf die Nintendo Switch. Dies gab das Entwickler- und Publisher-Gespann Natsume und Rising Star Games unlängst via Pressemitteilung bekannt. Der neue Ableger soll den Namen Harvest Moon: One World tragen und euch auf eine interessante Reise über die ganze Welt mitnehmen.

Harvest Moon: One World erscheint noch 2020

Die Simulation wird in Europa durch Nintendo vertrieben und soll noch in diesem Jahr auf die Nintendo Switch treffen. Ein konkretes Releasedatum gab man bislang noch nicht bekannt. In Harvest Moon: One World soll euch laut Natsume-President Hiro Maekawa eine ganz eigene und besondere Methode erwarten Harvest Moon zu entdecken. Konkreter zum Spiel äußerte man sich folgendermaßen:

„Könnt ihr euch eine Welt ohne Tomaten, Erdbeeren oder sogar Kohl vorstellen? Im neuesten Teil innerhalb der Harvest Moon-Reihe ist dies die Situation, in der sich die Spieler befinden werden. Nur ein altes Buch gibt Hinweise darauf, was einmal war. Von einer mysteriösen Entdeckung beflügelt, werden sich die Spieler auf ein Abenteuer begeben, das nicht nur ihre Heimatstadt, sondern die ganze Welt umfasst.“

Das Spiel soll zudem auf einer brandneuen Engine basieren. Erstes Bildmaterial zum kommenden Ableger wurde bislang noch nicht veröffentlicht. Konkretere Informationen erwarten uns in den kommenden Wochen.

Quelle: Nintendo Connect