PlayStation 5 – Konsole kommt doch nicht im Oktober

Die PlayStation 5 als auch die Xbox Series X sollen noch im laufenden Jahr erscheinen. Weder Microsoft noch Sony haben sich bislang zur Preisgestaltung der Hardware noch zu einem finalen Releasetermin geäußert. Zu Letzterem ist allerdings unlängst ein neues Gerücht aufgetaucht.

Jobanzeige spricht von Oktober-Release

Zuletzt tauchte via Webseite Rikunabi eine Jobanzeige seitens Sony auf. Hierbei wird explizit ein Manager in Zusammenhang mit der PlayStation 5 gesucht. Kurioserweise wird in der Stellenauschreibung selbst erwähnt, dass die PlayStation 5 im Oktober 2020 veröffentlicht werden soll. Nun äußerte sich Sony zu diesem eher merkwürdigen Passus. Demnach sei dies schlichtweg ein Fehler, der nicht von den eigenen Unternehmen geschrieben worden ist. Einen konkreten Releasezeiraum werde Sony künftig noch bekannt geben.

Quelle: PlayFront