Mafia 4 – Steht uns ein neues Spiel bevor?

Es ist bereits einige Jahre her, seit mit Mafia 3 der letzte Ableger der großen Mafia-Reihe erschien. Vor fast 4 Jahren erschien der Titel und musste sich gemischter Kritik gegenüberstellen. Hier findet ihr übrigens unseren Test zu dem Spiel. Nun verdichten sich aber die Anzeichen, dass uns eine große Ankündigung bevorstehen könnte. Denn ähnlich wie ein paar Wochen zuvor im Falle Crysis, gibt es ein Update auf dem offiziellen Twitter-Account.

Mafia 4 oder ein Remaster?

Der offizielle Twitter-Account der Mafia Reihe wurde aktiv. Dort wurde nur das Wort “Family” gepostet. Das ist natürlich eine Mafia-Anspielung und insofern auffällig, weil der letzte Post auf dem Kanal schon bald 2 Jahre her ist. Nur einen Tag später folgte der Tweet “Power”. Die zeitliche Differenz könnte also ein Hinweis auf einen neuen Ableger sein, der dann für die Next-Gen erscheinen könnte. Andererseits gibt es auch Indizien, die auf ein Remaster des zweiten Teils hindeuten. Der feiert im August nämlich 10-jähriges Jubiläum. Zudem werden in letzter Zeit zahlreiche Spielereihen als Remaster noch aufgelegt. Darunter Crysis, Modern Warfare 2, Xenoblade Chronicles, diverse Assassin’s Creed Ableger, Crash, Spyro und auch die Mass Effect-Triologie soll angeblich eine aufgehübschte Version bekommen. Da würde es kaum verwundern, wenn 2K auf den Remaster-Zug aufspringt. Dies ist eine deutlich günstigere Variante geliebte Spieleperlen neu zu vermarkten, anstatt großes Risiko mit einem neuen Ableger einzugehen. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald 2K verrät, was sich hinter den kryptischen Tweets verbirgt.

Quelle: 2K via Twitter