Disintegration – Releasetermin und neuer Story-Trailer

Disintegration ist das Debütwerk des von Halo Co-Schöpfer Marcus Lehto gegründeten Entwicklerstudios V1 Interactive. Der Sci-Fi-Shooter wartet mit Echtzeit-Strategie-Elementen auf und wird unter anderem deshalb sehnsüchtig erwartet. Nun endlich kündigte das Entwicklerstudio den Veröffentlichungstermin an. Mit im Gepäck, zur Feier des Tages, ein brandneuer Story-Trailer. Erscheinen soll das Ganze für die PS4, den PC und die Xbox One am 16. Juni 2020 und kann bereits vorbestellt werden.

Singleplayer, Multiplayer – all das in Disintegration

In Disintegration schlüpft ihr in die Rolle von Romer Shoal, einem fähigen Gravcycle-Piloten, der eine kleine Gruppe Outlaws anführt. In einer actionreichen Singleplayer Kampagne stürzt ihr euch in effektstarke Gefechte und eine Story voller erzählerischer Überraschungen und Twists. Neben dem Einzelspielererlebnis bietet das Spiel noch einen PvP-Multiplayer. Dieser kommt mit drei verschiedenen Modi und sechs unterschiedlichen Maps daher und bietet allerhand kosmetische Anpassungmöglichkeiten, die mit Echtgeld gekauft oder Ingame verdient werden können.

