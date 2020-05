Lego Star Wars: Die Skywalker Saga – Fast 500 Charaktere dabei

Mit Lego Star Wars: Die Skywalker Saga werkelt Entwickler TT Games und Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment derzeit an einem der größten und umfangreichsten Lego-Adventure. Lucasfilm’s Managing Producer, Craig Derrick, gab nun interessante Fakten zum Umfang des Spiels bekannt.

Zahlreiche Charaktere spielbar in Lego Star Wars: Die Skywalker Saga

Passend zum Star Wars-Tag gab Derrick in einem Gespräch mit Starwars.com bekannt, dass das geplante Action-Adventure fast 500 bekannte Charaktere aus dem populären Sci-Fi-Universum enthält. Ein Großteil dieser Figuren soll zudem sogar spielbar sein. So habe man bei dem Entstehungsprozess sogar alle Filme noch einmal konsumiert und währenddessen beschlossen, welche Figuren es ins Spiels schaffen. So sollen nicht nur Helden und bekannte Schurken im Spiels auftauchen, auch zahlreiche Nebenfiguren und kleinere Überraschungen werden die Spieler erwarten. Unter anderem gibt Derrick sogar ein Beispiel – demnach soll der Yedi Yaddle im Spiel vertreten sein.

Quelle: Starwars.com