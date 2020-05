Gray Zone – Early Access auf Steam gestartet

Publisher Eastworks schickte ihr Projekt Gray Zone in den Early Access auf Steam.Ein Releasetermin wurde noch nicht bestätigt, jedoch sei eine vorsichtige Schätzung ungefähr Ende 2021. Interessierte können das Spiel noch bis zum 07. Mai 2020 für ganze 20% günstiger bekommen. Das Spiel ist auf deutsch verfügbar, jedoch bisher leider lediglich mit englischer und tschechischer Sprachausgabe.

Was ist eigentlich Gray Zone?

Dabei handelt es sich um ein Sci-Fi-Echtzeit-Taktik-Spiel in welchem Kämpfe durch gezieltes umgehen jedoch auch vermeiden kann. Die Charaktere und befreundete Einheiten werden in Echtzeit durch Story- und Nebenmissionen bewegt. Doch keine Bange, es ist nicht alles nur in Echtzeit. Denn in schwierigen Situationen wird es möglich sein, in eine Art Taktikmodus zu wechseln. Währenddessen könnt ihr euren Einheiten dann in Ruhe Befehle erteilen.

Eastworks selbst beschreibt ihr Spiel so: “Reise viele Jahre in die Zukunft und nehme Teil an den großen Abenteuern von Valern, einem Sklaven, der einer korrupten Regierung in die Hände viel, doch zu weit mehr bestimmt ist. Entdecke kolonialisierte Planeten unserer Galaxie und tauche ein in Welten reich an Tieren, Wesen und außergewöhnlichen Charakteren. Hilf Valern dabei seinen Feinden gegenüber zu treten, die zwischen Ihm und der Wahrheit stehen.”

Angebot BenQ GL2780 68,5 cm (27 Zoll) Gaming Monitor (Full HD, 1 ms, HDMI, DVI) Gaming Performance: Smoothes Gaming dank 75Hz, 1 ms Reaktionszeit und einer 16:9 FHD Bildqualität

Garantie: 2 Jahre Pick up Repair and Return Service

Kabelmanagement: Versteckte Kabelführung im Monitorfuß

Konnektivität: DVI, VGA und HDMI für den leichten Wechsel zwischen den Mediengeräten

Eye-Care Technologie: Flicker Free, Low Bluelight und Color Weakness unterstützen Ihre Augen auch bei langen Gaming Sessions

Quelle: Eastworks