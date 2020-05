Ubisoft Store – Drei beliebte Spiele gratis

Im Zuge ihrer “Bleibt zuhause”-Kampagne bietet Publisher Ubisoft aktuell drei beliebte Spiele kostenlos im hauseigenen Store an. Damit soll euch der Aufenthalt in den eigenen vier Wänden etwas versüßt werden. Das Angebot gilt bis zum 05. Mai 2020. Also solltet ihr besser nicht zu lange warten.

Quarantäne-Überbrückung mit Ubisoft

Bei den gratis verfügbaren Spielen handelt es sich unter anderem um Assassin’s Creed 2, welches bereits zuvor geleaked wurde. Dazu gesellen sich der erfolgreiche Platformer Rayman Legends und die atmosphärische Indie-Produktion Child of Light. Beidem Platformer warten mit unglaublich emotionsgeladener Musik auf und vor allem Rayman’s Rythmus-Level haben es in sich.

Wer keine Lust hat allein zu spielen, für den bieten sich Rayman Legends und Child of Light an. Beide Spiele kommen mit einem Koop-Modus daher und lassen sich daher sehr gut gemeinsam genießen. Wem also noch einer dieser Titel fehlt, der sollte schnell zuschlagen, denn alle drei Titel bringen einiges an Spielspaß.

Quelle: Ubisoft Store