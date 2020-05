Assassin’s Creed Valhalla – Neue Infos zur Größe der Karte

Seit Kurzem wissen wir, dass das nächste Assassin’s Creed Valhalla heißen und in einem Wikinger-Setting spielen wird. In einem Interview mit Game Informer hat Creative Director Ashaf Ismail weitere Details zur Weltkarte verraten. Die Map besteht diesmal aus zwei Teilen – Norwegen und England. Um genau zu sein, befinden wir uns diesmal im 9. Jahrhundert, also das dunkle Zeitalter von England. Das wiederum setzt sich aus vier größeren Königreichen zusammen: Wessex, Northumbria, Ostanglien und Mercien. Große Städte wie London, Winchester und Jórvík (York) wird es zu bestaunen geben. Zu Norwegen wurde nicht viel verraten, außer dass das Spiel hier starten wird.

Siedlungsbau wird eine große Rolle spielen

Ismail verriet auch, dass Siedlungsbau eine zentrale Rolle im Game einnehmen wird. So soll jedes Gebäude, das der Spieler platziert, einen wichtigen Spielwert haben. Auch jeder Charakter, den ihr in eure Siedlung unterbringt, wird eine besondere Funktion für den Hauptcharakter und die Siedlung selbst einnehmen. Wie ihr die Siedlung aufbaut und anpasst, ist euch selbst überlassen. So werden viele Anpassungsmöglichkeiten dafür sorgen, dass ihr eine Siedlung genau nach eurem Geschmack aufbauen könnt. Im Spiel werdet ihr oft auf Überfälle gehen und dazu braucht ihr selbstverständlich Krieger. Diese werden sich auch in den Siedlungen befinden und ebenfalls angepasst werden. Der Hauptcharakter namens Eivor, wird also alle Hände voll damit zu tun haben, Leute für seine Crew zu sammeln und in der Siedlung unterzubringen.

Quelle: Game Informer