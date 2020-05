The Wonderful 101: Remastered – Physische Veröffentlichung verschoben

Platinum Games hat die Veröffentlichung der physischen Version von The Wonderful 101: Remastered verschoben. Die digitale Version wird allerdings wie gehabt am 22. Mai 2020 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen. Grund für die Verzögerung ist die aktuelle Pandemie und der damit einhergehenden logistischen Herausforderungen. Der neue geplante Termin für die physische Version ist der 03. Juli 2020.

The Wonderful 101: Remastered kam ursprünglich am 23. August 2013 für die Nintendo Wii U raus. Seitdem fristet es eher ein Dasein als Geheimtipp. Das liegt wohl aber vor allem an den schwachen Verkäufen der Wii U, als an dem Spiel selbst. Das Game ist für viele Fans eines der besten Titel der Wii U. Hideki Kamiya, der unter anderem für Größen wie Byonetta oder Okami bekannt ist, war an The Wonderful 101 wesentlich beteiligt. Mithilfe einer Kickstarter-Kampagne wurde das Remaster jetzt finanziert. Wobei Platinum Games bereits einräumte, dass die nicht nötig gewesen wäre. Doch die Fans sehnen sich anscheinend wirklich danach.

Due to the spread of COVID-19, the store dates for <physical> versions of The Wonderful 101 have been postponed. New dates are June 30th for NA and July 3rd for EU. We apologize to those who have been anticipating the game’s arrival, and hope everyone is staying safe.

