Hitman – Komplette erste Season kostenlos auf der PlayStation 4

IO Interactive stellt euch die komplette erste Season von Hitman bis zum 03. Mai 2020 kostenlos auf der PlayStation 4 zur Verfügung. Dabei handelt es sich um eine Free Trial mit allen Episoden und Schauplätzen, wie Paris, Sapienza, Marrakesch, Bangkok, Colorado und Hokkaido. Zudem verkündet das Studio via Twitter, dass ihr momentan bis zu 85% auf einige ausgewählte Hitman Spiele Rabatt erhaltet. Wer also zurzeit zu Hause sitzt und sich überlegt, was er zocken könnte, sollte da zugreifen.

Der Tod mit der Glatze

Im März 2016 kam der Auftragskiller mit dem Codenamen Agent 47 zurück – diesmal in Episodenform. Serientypisch ist eure Aufgabe das Eliminieren von bestimmten Zielpersonen. Wie ihr dabei vorgeht, ist euch überlassen. Die vereinzelten Episoden sind dabei so gestaltet, dass sich ein mehrmaliges Durchspielen lohnt. Lasst eurer Kreativität freien lauf und euch dabei nicht erwischen. Seit Januar 2017 ist die komplette erste Season für PC, PlayStation 4 und Xbox One verfügbar – wer das Spiel also immer noch nicht gezockt hat, sollte sich jetzt beeilen und das Wochenende nutzen.

ATTENTION PS4 PLAYERS! 🎮 Play HITMAN 1 for FREE on PS4 right now through May 3.

💵 Save up to 85% on selected HITMAN games on PS4 right now! pic.twitter.com/DEmgsGO7yk — IO Interactive (@IOInteractive) April 30, 2020

