Assassin’s Creed Valhalla – Nächster Ableger offiziell angekündigt

Seit langem kursieren bereits Gerüchte um ein neuen Teil der populären Reihe Assassin’s Creed, welcher sich mit der nordischen Mythologie beschäftigt. Nun wurde das Setting offiziell von seitens Ubisoft bestätigt.

Erste Infos zu Assassin’s Creed Valhalla schon heute

So soll der neue Teil des bekannten Action-Adventure-Franchise den Titel Assassin’s Creed Valhalla tragen und womöglich sogar für die nächste Konsolengeneration erscheinen. Erste Informationen zum Titel wird Ubisoft bereits am heutigen Tag bekannt geben. So kündigte man unlängst an, dass am 30. April 2020 um 17 Uhr erstes Material zum Spiel zu sehen bekommt.

Das Spiel wurde offiziell gestern im Laufe des Tages enthüllt. Hier malte Künstler Bosslogic innerhalb von 8 Stunden ein beeindruckendes Bild, welches nach und nach das Setting des nächsten Spiels zeigen sollte. Im Folgenden findet ihr noch einmal den Stream im Zeitraffer:

Quelle: Ubisoft