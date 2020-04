Epic Games Store – Zwei-Faktor-Authentifizierung ab sofort erforderlich

Im Epic Games Store verschenkt der amerikanische Entwickler seit vielen Monaten jede Woche aufs Neue kostenlose Spiele, die den Nutzern zum Download bereitstehen. Die einzige Voraussetzung für das kostenfreie Angebot war bislang ein ebenfalls kostenfreier Account im Store. Dies ändert sich im Mai allerdings nun.

2FA im Epic Games Store notwendig

So gab Entwickler Epic Games unlängst bekannt, dass man verstärkt auf die Kontosicherheit der Nutzer achten möchte. So müssen Spieler ab sofort bei Anmeldung eine zweifache Authentifizierung vorweisen, sofern diese auf die kostenfreien Spieletitel zugreifen wollen. Diese Regel soll vorerst bis zum 21. Mai gelten. Die 2FA lässt sich ganz bequem unter Einstellungen in eurem Epic Games Account anlegen. So könnt ihr eurer Konto ganz einfach vor Dritten schützen, die versuchen unberechtigt auf eurer Konto zuzugreifen.

Quelle: Epic Games Store