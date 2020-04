Assassins Creed Valhalla – Erster Cinematic-Trailer zum Wikinger-Abenteuer

Wie im gestrigen Livestream angekündigt gab es heute den ersten Trailer zu Assassins Creed Valhalla. Dieses schickt uns in den hohen Norden und lässt uns das Zeitalter der Wikinger hautnah miterleben.

Assassins Creed Valhalla für die nächste Konsolengeneration

Beim Trailer handelt es sich um einen Cinematic-Trailer, Gameplaymaterial gibt es noch nicht zu sehen. Der Fokus liegt auf einem Wikinger, der vermutlich unser Protagonist sein wird. Er schickt seine Männer in eine Schlacht, die dem Zeitalter zumute wahrscheinlich gegen König Alfred den Großen geführt wird. Assassins Creed-typisch werden wir also wohl wieder geschichtliche Ereignisse miterleben können, jedoch auch auf Mythologie müssen wir wohl nicht verzichten. Zumindest wird Odin, der Obergott im Norden, erwähnt. Trotz der brachialen Kampfart, welche die Wikinger an den Tag legen, wird es aber natürlich auch wieder die versteckte Klinge geben, wie wir im Trailer sehen können. Assassins Creed Valhalla soll Ende diesen Jahres erscheinen, der Trailer endet sogar mit dem Schriftzug Xbox Series X, somit könnte das nächste Assassinenabenteuer für die nächste Konsolengeneration erscheinen. Es kann auch bereits vorbestellt werden, Vorbesteller bekommen eine zusätzliche Mission namens Der Weg des Berserkers.

Quelle: Ubisoft