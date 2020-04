Dragon Ball Z: Kakarot – Der erste DLC ist da

Bandai Namco hat heute den ersten DLC für Dragon Ball Z: Kakarot veröffentlicht. Die Erweiterung trägt den Namen “Eine neue Kraft erwacht – Teil 1” und ist die erste Episode von insgesamt zwei. Passend dazu wurde auch ein neuer Trailer veröffentlicht, der sowohl Gameplay als auch Zwischensequenzen zeigt, die euch erwarten. Der DLC ist Teil des Season Pass und für PC, Xbox One und PlayStation 4 erhältlich.

Gott der Zerstörung

In “Eine neue Kraft erwacht – Teil 1” geht es um den aus Dragon Ball Super bekannten Gott der Zerstörung Beerus. Ihr trainiert mit dem Engel Whis, damit Son-Goku und Vegeta die Stufe eines Super-Saiyajin-Gottes erreichen können. Als Boss Gegner erwartet euch am Ende Beerus höchstpersönlich. Und das ist wahrlich kein Zuckerschlecken. Mit einem Kampflevel von 250 ist er der bisher stärkste Gegner in Dragon Ball Z: Kakarot. Habt ihr übrigens die Super-Saiyajin-Gott-Transformation für Goku und Vegeta freigeschaltet, könnt ihr diese auch in der Hauptstory nutzen.

