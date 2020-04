Borderlands 3 – Chaosmodus 2.0 bald verfügbar

Der Chaosmodus 2.0 für Borderlands 3 steht bereits im den Startlöchern und soll schon in dieser Woche veröffentlicht werden.

Neue Modifikatioren und mehr

Noch in dieser Woche will Entwickler Gearbox das Update “Chaos 2.0” für Borderlands 3 auf die Server aufspielen und damit insbesondere dem Chaosmodus einige Optimierungen verpassen. So wird der Modus zukünftig nicht mehr nur über einen Sockel auf eurem Raumschiff zugänglich sein, sondern eine eigene Registerkarte im ECHO-Gerät-Menü spendiert bekommen. Zusätzlich wird es mehr als 25 Modifikatoren in den Kategorien ‘Leicht’, ‘Mittel’, ‘Schwer’ oder ‘Sehr schwer’ geben.

Der Chsomodus in Borderlands 3 steht erst nach Abschluss der Kampagne bereit und belohnt Spieler mit mehr Erfahrungspunkten sowie besseren Loot. Alle weiteren Informationen zum Chaos Modus 2.0 und seinen Stufen findet ihr auf der offiziellen Webseite.

