Gris – Über eine Millionen Mal verkauft

Das kunstvolle Adventure Gris hat einen beachtlichen Meilenstein in Sachen Verkaufszahlen erreichen können.

Wie die Entwickler von den Nomada Studios unlängst auf Twitter bekannt gaben, hat sich das kreative Abenteuerspiel Gris sage und schreibe über eine Millionen Mal verkaufen können. Über den Kurznachrichtendienst bedankte sich die Spieleschmiede dazu auch noch einmal bei den Käufern sowie für die zahlreiche Unterstützung, dir ihnen im Laufe der Entstehung zu Teil wurde.

Gris erschien ursprünglich im August des vergangenen Jahres und ist mittlerweile für PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One und Mobile (iOS, Android) erhältlich.

We are thrilled to announce that GRIS has sold more than one million copies… crazy!! 🎉😊 Thanks to our team, families, @devolverdigital and specially to all of you who made this possible ♥️ pic.twitter.com/UOuHkaGt0m

