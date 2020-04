Metroid Prime Trilogy – Version für Switch bei Händler aufgetaucht

Es ist bereits einige Jahre her, dass Nintendo auf der E3 Metroid Prime 4 angekündigt hat. Berechtigterweise dürfen sich Fans fragen, wann sie mit Nachschub aus dem Metroid-Universum rechnen dürfen. Nun macht ein neuer Händlereintrag Hoffnung. Auf Bestbuy ist nämlich eine Metroid Prime Trilogy aufgetaucht.

Natürlich war der Eintrag bei dem Händler nicht lange zu sehen und ist mittlerweile wieder verschwunden. Ein Twitter-User reagierte jedoch schnell genug und machte einen Screenshot von der Website. Natürlich kann es sich um einen Fehleintrag handeln. Eine offizielle Stellungnahme seitens Nintendo gab es nicht. Daher kann an dieser Stelle nicht gesagt werden, wie realistisch ein Release dieser Triologie ist. Weder Release-Dartum, noch Preis konnte man dem Eintrag entnehmen. Ein Cover war ebenfalls nicht zu sehen. Daher müssen wir uns gedulden, bis eine offizielle Stellungnahme dazu erscheint. Metroid Prime Trilogy könnte jedoch die Wartezeit auf Metroid Prime 4 überbrücken. Das Spiel wird seit 2019 komplett neu entwickelt, daher wird ein Release in den nächsten 1, 2 Jahren unwahrscheinlich. Ohnehin müssen wir uns aber noch etwas in Geduld üben, bis Nintendo mit konkreten Informationen an die Öffentlichkeit geht.

There’s currently a listing on Best Buy for the Metroid Prime Trilogy on Switch…don’t do this to me… pic.twitter.com/wH9cadY5yC

— McTrOiD (@McTroid) April 19, 2020