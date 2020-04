Days Gone – Kommt das Zombie-Abenteuer für den PC?

Microsoft veröffentlicht bereits seit einiger Zeit First-Party-Titel simultan auf der Heimkonsole Xbox One sowie dem PC. Während der Redmonder Konzern hier eine recht offene Strategie verfolgt, scheint Konkurrent Sony zunehmend auf diesen Zug aufspringen zu wollen. So sind nun Gerüchte im Umlauf, dass ebenfalls der Zombie-Titel Days Gone für den PC erscheinen könnte. Sony äußerte sich nun zu diesen Plänen.

Kommt Days Gone nach der PlayStation 4 auch für den PC?

So listete Amazon Frankreich unlängst eine PC-Fassung des PS4-Exklusivtitels Days Gone, was zunächst unter Fans für Empörung sorgte. Wir erinnern uns Sony hat zuletzt bereits den First-Party-Titel Horizonn Zero Dawn für den PC angekündigt. Zudem gesellte sich Kojima’s Projekt Death Strandung, welches zunächst lediglich für die PlayStation 4 veröffentlicht wurde. Sony selbst äußerte sich nun offiziell zu den weiteren Vorhaben. Demnach sei die Listung der Portierung schlichtweg ein Fehler. Man plane derzeit keine Umsetzung für den Pc von Days Gone.

Quelle: PlayFront