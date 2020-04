Xbox Game Pass – Weitere Spiele im April 2020

Anfang des Monats gab Microsoft bereits die Spiele bekannt, die in der ersten April-Hälfte dem Angebot des Xbox Game Pass hinzugefügt werden. Nun meldete sich der Redmonder Konzern erneut zurück und sprach über die zweite Hälfte des Monats. So dürfen sich Abonnenten erneut über einige Neuzugänge für die Xbox One als auch den PC freuen.

The Long Dark und Deliver us the Moon noch im April spielbar

Abonnenten des Services auf der Xbox One dürfen ab dem 16. April 2020 auf das Survival-Abenteuer The Long Dark zurückgreifen. Während am 21. April Gato Roboto und am 23. April der Thriller Deliver us the Moon dem Service hinzugefügt werden, dürft ihr euch ab dem 30. April HyperDot sowie Levelhead herunterladen. Auf dem PC gesellen sich die folgenden Spiele im Laufe des Monats hinzu. Einen konkreten Termin für die einzelnen Titel gibt es derweil noch nicht:

Deliver us the Moon Gato Roboto Gears Tactics HyperDot Levelhead The Long Dark Machinarium



Quelle: Xbox Dynasty