Assassins Creed 2 – Beginn der Ezio-Trilogie in Kürze kostenlos erhältlich

Die Assassins Creed-Reihe ist ja mittlerweile etwas verpönt in der Gaminglandschaft, da gefühlt jedes Jahr ein neuer Teil erschien und diese qualitativ nie auf dem Niveau waren, auf dem sie hätten sein können. Assassins Creed 2 wird jedoch von einem Großteil der Fangemeinde als bester Teil der Reihe angesehen und genau diesen Teil könnt ihr euch in wenigen Tagen kostenlos sichern.

Beginnt euer Abenteuer mit Ezio in Assassins Creed 2, völlig kostenlos

Ostern ist zwar kommenden Montag vorbei, Ubisoft legt euch dann am darauffolgenden Donnerstag noch nachträglich ein Osterei in euer Körbchen. Wenn ihr euch am 14. April in uPlay einloggt, könnt ihr euch die Standard-Edition des zweiten Assassins Creed-Teils völlig kostenlos herunterladen. Die beiden anderen Teile der Ezio-Trilogie, Brotherhood und Revelations, gibt es zudem zu einem stark heruntergesetzten Preis zu erwerben. Wenn das also mal kein Grund ist, sich erneut die Kapuze überzuziehen und auf Meucheltour zu gehen.

Assassin's Creed II will be free on uPlay (PC) this Tuesday, April 14th. https://t.co/cGo5K2Z7lh pic.twitter.com/QnGzaRzDZc — Daniel Ahmad (@ZhugeEX) April 11, 2020

Quelle: @ZhugeEX via Twitter