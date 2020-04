Overwatch – Echo tritt dem Kampfgeschehen bei

Echo, die 32. Heldin von Blizzards Team-Shooter Overwatch, soll im Laufe der nächsten Woche das Public Test Realm verlassen und frei verfügbar sein. Ab dem 14. April könnt ihr den evolutionären Roboter mit dem Geist einer Wissenschaftlerin im Kampfgeschehen ausprobieren.

Echo joins Overwatch

Obwohl es nach der vergangenen BlizzCon 2019 so erschien, als würde kein weiterer Held mehr vor dem Release von Overwatch 2 veröffentlicht werden, überraschte uns Blizzard vor kurzem mit der Ankündigung von Echo. Die Heldin wurde bereits in mehreren Kurzfilmen angeteased und erhielt jetzt endlich ihre eigene Hintergrundgeschichte und ein Releasedatum. Ab dem 14. April, also kommenden Dienstag, ist die neue Damage-Heldin in den verschiedenen Spielmodi verfügbar. Dabei gesellt sich Echo zu den “Guten” von Overwatch, als künstliche Intelligenz einer genialen Wissenschaftlerin, die vor ihrem Ableben eine digitale Kopie ihres Geistes auf Echo übertrug. Spielerisch am auffälligsten ist wohl ihre Ultimative Fähigkeit, die es ihr erlaubt, sich in einen gegnerischen Helden ihrer Wahl zu verwandeln, samt aller Fähigkeiten des betreffenden Helden. Im Folgenden findet ihr noch einmal alle Fähigkeiten von Echo im Detail:

Tri-Schuss (Primär-Feuer) – Echo feuert 3 Geschosse auf einmal in einem Dreieck ab

– Echo feuert 3 Geschosse auf einmal in einem Dreieck ab Haftbomben (Sekundär-Feuer) – Echo feuert eine Reihe von Haftbomben ab, die nach kurzer Zeit explodieren

– Echo feuert eine Reihe von Haftbomben ab, die nach kurzer Zeit explodieren Flug (Shift) – Echo stürmt nach vorn und kann kurzzeitig frei fliegen

– Echo stürmt nach vorn und kann kurzzeitig frei fliegen Gebündelter Strahl (E) – Echo kanalisiert einige Sekunden lang einen Strahl, der sehr hohen Schaden an Gegnern verursacht, die weniger als die Hälfte ihrer Trefferpunkte besitzen

– Echo kanalisiert einige Sekunden lang einen Strahl, der sehr hohen Schaden an Gegnern verursacht, die weniger als die Hälfte ihrer Trefferpunkte besitzen Gleitflug (Passiv) – Echo kann beim Fallen gleiten

– Echo kann beim Fallen gleiten Duplikat (Ultimate) – Echo dupliziert einen gegnerischen Helden und erhält Zugriff auf dessen Fähigkeiten

Following the flight plan. Echo swoops into Overwatch on April 14! pic.twitter.com/BWO8W6ivDO — Overwatch (@PlayOverwatch) April 9, 2020

