Die Sims 4 – Neuer Content in Arbeit

EA Maxis hat vor Kurzem verraten, was genau euch in den nächsten sechs Monaten in die Sims 4 erwartet. Die Entwickler befinden sich zwar aufgrund der Corona-Krise zurzeit im Homeoffice, doch das hindert sie nicht daran an neuem Content für ihr Spiel zu arbeiten. Zum einen soll demnächst das von der Community gewählte Accessoires-Pack erscheinen. Zum anderen soll aber auch das nächste Erweiterungspack in den kommenden sechs Monaten fertig sein. Was genau uns erwartet, wurde nicht verraten, aber es soll eine echte Überraschung werden.

Sims Multiplayer?

Neben weiteren kleinen Ergänzungen, ist von einer möglichen Idee die Rede, wie die Spieler von zu Hause aus miteinander spielen könnten. Zwar soll das kein wirklicher Multiplayer-Modus werden, aber es wird versucht eine Möglichkeit zu finden, die es erlaubt, sich in Zeiten von Social Distancing miteinander verbinden zu können. Was genau das bedeutet, bleibt abzuwarten. Weitere Informationen sollen demnächst folgen.

Quelle: EA