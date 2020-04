Game Charts – Nemesis aus Resident Evil 3 steigt direkt auf Platz 1 ein (KW 14.2020)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche 30. März 2020 bis 05. April 2020. In dieser Woche sind die Titel der deutschen Gaming-Charts sehr unterschiedlich. Auf der Nintendo Switch führt Animal Crossing: New Horizons weiterhin die Switch-Tabelle an. Dazu gesellen sich auf dem Nintendo 3DS die drolligen Geschöpfe auf dem ersten Platz.

Resident Evil 3 auf Platz 1 der Charts

Stattdessen gibt es auf den heimischen Konsolen, der Xbox One und PlayStation 4, blanken Horror. Bereits im Vorfeld mit reichlich Lob überschüttet, lässt das Resident Evil 3-Remake an erster Stelle beider Konsolen ordentlich die (Zombie-)Fetzen fliegen. Zweitstärkste Neuveröffentlichung in dieser Woche ist Persona 5 Royal. Der abwechslungsreiche Mix aus Lebenssimulation und Rollenspiel, der eine Gruppe übersinnlich begabter Highschool-Schüler bei ihren Abenteuern begleitet, erobert Rang zwei der PS4-Charts. Vorwochensieger One Piece: Pirate Warriors 4 rutscht an die fünfte Stelle ab. Meistverkaufter PC-Titel bleibt Die Sims 4.

Quelle: GFK-Entertainment