Kojima – Norman Reedus möchte wieder mit dem Entwickler zusammenarbeiten

Nach dem Erfolg von Death Stranding möchte Schauspieler Norman Reedus die Zusammenarbeit mit Hideo Kojima fortsetzen.

Im Gespräch mit Kojima

In einem Interview mit Wired gab Protagonist von Death Stranding Norman Reedus bekannt, dass er auch in Zukunft gerne wieder mit Mastermind Hideo Kojima zusammenarbeiten würde. Demnach seien erste Gespräche dazu bereits im Gange.

“Wir haben Death Stranding gemacht, was ein großer Erfolg war, und wir sind in Gesprächen, um andere Sachen zu machen.“

Im weiteren Verlauf des Gesprächs deutete er sogar an, dass auch weitere Inhalte zu Death Stranding denkbar wären, selbst wenn das Spiel an sich bereits abgeschlossen sei. Was das Studio Kojima Productions als nächstes plant, ist derzeit aber nicht bekannt.

Quelle: Wired