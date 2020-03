Call of Duty: Warzone – Warzone Combat Pack kostenfrei verfügbar

Call of Duty-Veteranen dürfen sich seit dieser Woche auf einen neuen Spielmodus freuen. mit Call of Duty: Warzone hält endlich auch ein Battle-Royale-Modus Einzug in das populäre Shooter-Fracnhise. Sony gab nun bekannt, dass Spieler auf der aktueller Heimkonsole von besonderen Items profitieren dürfen.

Warzone Combat Pack kostenlos auf der Playstation 4

So steht das Warzone Combat Pack derzeit allen Abonnenten von Sonys Online-Dienst PlayStation Plus kostenfrei zum Download bereit. Der Download kann wie gewohnt im PlayStation Store gestartet werden. Inhaltlich dürfen Spieler sich über folgende Items freuen:

Yegor Operator Skin “Trackstar” (schaltet Operator Yegor als spielbaren Charakter frei)

Bauplan für Schrotflinte “Showstopper”

“Skilltrack 56” Armbanduhr

“Covert Operation” Visitenkarte

“Shredded” Waffen-Anhänger

60 Minute Double XP Token

Alle Gegenstände sind nicht nur in Call of Duty: Warzone nutzbar sodndern können ebenfalls in Special-Ops-Modus sowie in den herkömmlichen Multiplayer-Modi verwendet werden. Das Warzone Combat Pack bleibt bis zum 1. Oktober 2020 zeitexklusiv für PlayStation 4-Spieler.

