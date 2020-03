Warner Bros – Publisher hatte große Pläne für E3 2020

Die E3 2020 ist ja nun offiziell abgesagt, aber Jason Schreier jetzt weiter preisgibt, hatte Publisher Warner Bros große Pläne für das Event.

In den vergangenen Tagen kamen ja bereits wieder einige Gerüchte zum Harry Potter RPG auf. Daher überrascht es auch nicht, dass Jason Schreier in seinen Tweets zur E3 2020 die geplante Enthüllung jetzt bestätigt.

Demnach wollte Warner Bros endlich das Hogwarts RPG sowie Rocksteadys neue Projekt enthüllen. Auch das so oft angeteaste Batman Spiel von WB Montreal sollte endlich enthüllt werden.

Auch wenn die Messe und damit der Auftritt von Warner Bros ins Wasser fällt, muss das aber nicht heißen, dass wir diese Ankündigungen nicht in nächster Zeit zu sehen bekommen.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass WB die Informationen wie viele andere in einer Online Präsentation enthüllen. Aktuell sind aber so kurz nach Absage der Messe noch keine Alternativpläne bekannt.

More news from me: Warner Bros. Games was planning to do an E3 press conference this year for the first time, to talk about Batman, Harry Potter, and Rocksteady’s game among others. Remains to be seen what they’ll do now https://t.co/OIry5zgB6p

— Jason Schreier (@jasonschreier) March 11, 2020