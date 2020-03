Game Charts – Two Point Hospital steigt gleich drei Mal in die Charts ein (KW 09.2020)

Auch in dieser Woche präsentieren wir euch zusammen mit GFK Entertainment die Game Charts der Woche 24.02.2020 – 01.03.2020. Auch in der Gamingszene sind Krankenhäuser, Viren und die Wirtschaft ein großes Thema. Deshalb muss auch im Two Point Hospital jede noch so kuriose Krankheit behandelt werden. Die Wirtschaftssimulation ist der inoffizielle Nachfolger von Theme Hospital, kommt mit allerlei schwarzem Humor daher und hält eineinhalb Jahre nach ihrem PC-Release nun auch Konsolenfans bei Laune. In den offiziellen deutschen PS4-Charts öffnet das Krankenhaus an dritter Stelle seine Türen, auf Xbox One sogar als Neueinsteiger auf Platz 2.

GTA V noch immer auf Platz 1 der Game Charts in Deutschland

Spitzenreiter beider Rankings ist die Premium-Edition von GTA V. Bei den Nintendo-Switch-Titeln debütiert Two Point Hospital auf Platz acht, während Mario Kart 8 Deluxe und Luigi’s Mansion 3 abermals das Führungsduo bilden.

Wie so häufig avanciert ein Wimmelbild-Abenteuer zum höchsten Neuzugang der PC-Hitliste. Mystery Case Files: Die Gräfin, das in der halb verfallenen Villa einer Kinderbuchautorin spielt, sorgt für schaurig-schöne Gruselstimmung auf Rang fünf. Anno 1800, Die Sims 4 und der Landwirtschafts-Simulator sind vom Podium derweil nicht loszubekommen. Auch Animal Crossing: New Leaf – Welcome Amiibo Selects und Luigi’s Mansion 2 Selects machen ihre Sache in den 3DS-Charts weiterhin am besten.

