Amazon.de – 3 für 2 Aktion auf Videospiele

Alle paar Monate gibt es eine neue 3 für 2 Aktion im Multimediabereich von Saturn, Media Markt, Expert oder Amazon. Nachdem Saturn erst letzte Woche eine 3 für 2 Aktion für Videospiele auf das gesamte Sortiment ausrief, legt Amazon.de nun nach und kombiniert dabei die Plattformen PC, PS4 und Xbox One. Wie immer zählt es nicht auf Vorbestellungen, Downloads und es muss von Amazon.de als Händler verschickt und verkauft werden. Der Rabatt wird an der Kasse im Warenkorb abgezogen. Kombinationen zwischen den Plattformen sind wie immer möglich.

Amazon.de mit neuer 3 für 2 Aktion für Videospiele

Neben Titeln wie Need for Speed Heat, Red Dead Redemption 2 oder GTA V sind auch brandaktuelle Spiele in der Liste enthalten. So lassen sich teils echte Angebote kombinieren. Unser Tipp: Sucht euch möglichst drei gleichpreisige Titel heraus, um den möglichst höchsten Rabatt zu erhalten. Schließlich erhaltet ihr den günstigsten Artikel am Ende im Warenkorb umsonst.

Quelle: Amazon.de