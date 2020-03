Releasevorschau – Diese Videospiele erscheinen in der Kalenderwoche 10.2020

Die großen Blockbuster bleiben in dieser Woche aus, mit Ausnahme vielleicht von den kleinen Taschenmonstern, die in ein neues bzw. altes Abenteuer auf der Switch starten. Nichtsdestotrotz haben wir in unserer Releasevorschau ein paar Indietitel für euch, die ihr mal abchecken könnt.

Releasevorschau mit Regierungs-RPG, Puzzle-Murder-Mystery und Anime-Prüglern

Der große Release der Woche ist natürlich Pokémon Mystery Dungeon Retterteam DX für die Switch. Das Remake der 2005 erschienenen DS-Titel kommt am 6. März auf die Switch. Abseits dessen kommen einige interessante Indietitel auf den Markt. Da wäre zum Beispiel Yes, Your Grace, in dem ihr der König seid und über eure Untertanen entscheidet. So müsst ihr über euer Königreich regieren und das Volk bei Laune und am Leben halten. In Murder bei Numbers löst ihr mithilfe von Puzzlen mysteriöse Mordfälle und in Granblue Fantasy Versus haut ihr euch mit Anime-Charakteren auf die Rübe. Alle Releases der Woche seht ihr in unserem Video.