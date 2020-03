E3 – Spielemesse aktuell nicht durch Coronavirus gefährdet

Der Coronavirus ist sicherlich jetzt schon Thema jedes kommenden Jahresrückblicks. Das Thema ist natürlich auch in der Gaming-Branche präsent, besonders nachdem die Game Developers Conference auf unbestimmte Zeit deswegen verschoben wurde. Somit stellt sich auch berechtigt die Frage, ob etwa auch die E3 mit einer Verschiebung rechnen muss. Die Veranstalter haben diesbezüglich jedoch bisher eine klare Haltung.

Trotz genauer Beobachtung: E3 findet wie geplant statt

Laut den Organisatoren der Messe, der ESA (Entertainment Software Association), gebe es derzeit keinen Grund die Messe nicht wie geplant stattfinden zu lassen. Man beobachte jedoch die Situation sehr genau, da man die Gesundheit und Sicherheit der Aussteller und Besucher sicherstellen wolle. Aktuell konzentriere man sich aber auch darauf, die E3 wie geplant stattfinden zu lassen. Die Pläne dazu seien im vollem Gange. Derzeit werden viele Großveranstaltungen verschoben oder gar komplett abgesgt. Das liegt vor allem an der Verbreitung und der Inkubationszeit. Oft können viele Tage vergehen, bis die Krankheit überhaupt ausbricht. Selbst dann weist Sie in 4 von 5 Fällen nur einen milden Krankheitsverlauf auf. Dann sind typische Grippe-Symptome wie Schnupfen und Husten verbreitet, die die Verbreitung der Krankheit beschleunigen. Durch die Absage von solchen Veranstaltungen will man die Zahl an Neuinfektionen möglichst gering halten. Im Gegensatz dazu stehen natürlich auch wirtschaftliche Interessen, so auch im Falle der E3, bei der ein Ausfall enorme finanzielle Schäden verursachen würde. Generell gilt für alle Messen die ihr besucht vor allem eins: Hände waschen! Denn auch wenn ihr als jüngerer, gesunder Mensch wenig Angst vor dem SARS-Cov-2-Virus haben müsst, so sollte man Rücksicht auf die älteren und/oder vorbelasteten Menschen nehmen.

Quelle: vice.com