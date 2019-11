Marvel’s Avengers – Diese Helden sind zu Beginn spielbar

Im kommenden Frühjahr veröffentlicht Publisher Square Enix gemeinsam mit Entwickler Crystal Dynamics das Action-Adventure Marvel’s Avengers für PC, PlayStation 4 sowie Xbox One. Das US-amerikanische Unternehmen äußerte sich nun zu den spielbaren Helden im kommenden Blockbuster.

Wer ist zum Launch spielbar in Marvel’s Avengers?

So erklärte Head of Studio at Crystal Dynamics, Scot Amos, dass zum Release im Mai 6 Helden steuerbar sein werden. Dabei nennt Amos konkret Thor, Iron Man, Black Widow, Hulk, Captain America sowie Ms. Marvel. Diese 6 Charaktere werden demnach in den bereits vorgestellten Hauptmissionen spielbar sein. Hier sind diverse Level auf spezielle Helden gemünzt, die exakt auf deren Fähigkeiten aufbauen. Zudem spricht Amos von Warzone-Missionen, die zu einem späteren Zeitpunkt ebenfalls anwählbar sein werden. Hier können Spieler zwischen allen Helden frei verfügen und sogar im Koop gemeinsam die Aufgaben bewältigen. Kostenlos wird Crystal Dynamics im Nachhinein ebenfalls weitere Charaktere veröffentlichen, die dann zudem in den Warzone-Missionen spielbar sein werden. Marvel’s Avengers erscheint am 15. Mai 2020.

Quelle: Game 7