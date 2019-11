Epic Games Store – Diese Spiele sind ab sofort kostenlos

Seit mitte das Jahres verschenkt Entwickler Epic Games jede Woche aufs neue Spieleperlen an die Nutzer des hauseigenen Stores. Ab sofort könnt ihr euch zwei neue Titel im Epic Games Store sichern.

Nuclear Throne und Ruiner kostenlos im Epic Games Store

Seit gestern stehen euch erneut zwei Spieletitel kostenfrei zur Verfügung. Bis zum kommenden Donnerstag, den 14. November, könnt ihr euch so das Action-Rollenspiel Nuclear Throne sichern. Der Rogue-Lite-Titel ist ursprünglich 2015 veröffentlicht worden und wirft euch in eine Postapokalypse aus der Top-Down-Sicht. Zudem könnt ihr euch innerhalb der nächsten Tage ebenfalls den Shooter Ruiner aus dem Hause Devolver Digital kostenlos sichern. Ab dem 14. November steht euch dann für 7 Tage der Action-Plattformer The Messenger zum kostenfreien Download bereit. Wer das Angebot wahrnehmen will, benötigt einen Account im Epic Games Store. Dieser kann ebenfalls ohne zusätzliche Kosten angelegt werden.

Quelle: Epic Games Store