Diablo IV – Crossplay soll zum Release kommen

Nach der Ankündigung von Diablo IV anlässlich der Blizzcon, veröffentlicht Blizzard immer wieder neue Informationen zum Hack’n’Slay-Sequel. Nun spricht man ebenfalls über ein Feature, das möglichst zum Release des heißerwarteten Blockbusters verfügbar sein soll.

Crossplay zum Release von Diablo IV?

Co-Founder of Blizzard Entertainment & Executive Producer, Allen Adham, äußerte sich nun konkreter zu der Veröffentlichung vom Rollenspiel-Ableger. Bislang ist zwar weiterhin kein konkretes Releasedatum bekannt, über ein besonderes Feature spricht man dennoch bereits vorab. So soll Crossplay zum Launch des Titels über den PC, der PlayStation- sowie die Xbox-Heimkonsole zur Verfügung stehen. Laut Adham habe es man sich als Ziel gesetzt, dass die Funktion zum Release zur Verfügung stehen wird. Dennoch gibt dieser ebenfalls an, dass man vorab noch einige Details mit den “First-Parties” zu klären hätte.

Quelle: PlayFront