Deep Down – Capcom arbeitet noch am Spiel

2013 kündigte Capcom erstmals den Action-Titel Deep Down exklusiv für die PlayStation 4 an. Erscheinen sollte der Dungeon-Crawler zunächst 2014, aus dem Termin wurde bekanntlich vorerst nichts. Nun war es recht lange Still um den Exklusivtitel. Das Projekt habe man scheinbar aber dennoch nicht vollständig aufgegeben.

Arbeiten an Deep Down gehen weiter

So äußerte sich Corporate Officer Yoshinori Ono bei Capcom nun zum aktuellen Stand. Demnach ist das Projekt Deep Down scheinbar noch nicht vollständig aufgegeben worden. Ono erklärte zwar, dass das ursprüngliche Team, welches 2013 noch an Deep Down gearbeitet hat schon lange nicht mehr beisammen wäre. Dennoch haben findige Fans sicherlich bemerkt, dass man den Markenschutz für Deep Down immer wieder erneuert hätte. Bevor man einen Eintrag allerdings erneuern würde, geht der Vorschlag intern bei Capcom zur Prüfung. Hier wird darüber entschieden, ob Titel zukünftig noch erscheinen sollen. Da der Markenschutz für den Dungeon-Crawler zunächst ebenfalls erweitert wurde, können Fans nun davon ausgehen, dass das Projekt immer noch nicht aufgegeben wurde.

Quelle: games.ch