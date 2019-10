Steam – Halloween-Sale gestartet

Bereits zuvor gab es Gerüchte um einen möglichen Sale auf der Distributionsplattform Steam zum kommenden Halloween-Fest. Nun ist es offiziell: auf Valves Vertriebsplattform könnt ihr derzeit beim Kauf von zahlreichen Blockbustern sparen.

Viele Rabatte auf Steam

Anlässlich von Halloween erhaltet ihr derzeit viele Rabatte auf zahlreiche populäre Spieletitel. Im Vordergrund steht – wie zu erwarten war- natürlich das Horror-Genre. Mitunter dabei das in diesem Jahr veröffentlichte Remake zu Capcoms Resident Evil 2 für nur noch 29,99 Euro, den Überraschungshit A Plague Tale: Innocence zu einem Preis von 26,99 Euro, Quantic Dreams aktuelles Projekt The Dark Pictures Anthology: Man of Medan mit einem Spitzenangebot von 20,09 Euro sowie die etwas betagteren Grusel-Hits Prey, Friday the 13th: The Game oder Vampyr. Zudem gesellten sich ebenfalls einige Virtual-Reality-Hits wie Fallout VR oder Moss hinzu. Der Halloween-Sale auf Valves Vertriebsplattform hält noch bis zum 1. November an. Zu den Rabatten gelangt ihr über folgenden Link.

Quelle: Steam