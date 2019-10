The Last of Us Part II – Titel verspätet sich anscheinend

Mit The Last of Us Part II erwartet uns im nächsten Jahr die lang erwartete Fortsetzung von Naughty Dogs Hit. Es könnte aber noch etwas länger dauern.

The Last of Us Part II könnte später erscheinen

Es ist noch nicht sehr lange her, dass Naughty Dog und Sony endlich das Release Datum für das heiß erwartete Sequel, angekündigt haben. Wie jetzt aber verschiedene Quelle berichten, wird es nicht bei diesem Datum bleiben.

Gegenüber Kotaku haben von zwei Quellen die dem Entwickler nahe stehen erfahren, dass sich der Release vom 21. Februar 2020 verschieben wird. Neuer Release soll im Frühjahr 2020 sein.

Aktuell ist dies allerdings noch nicht bestätigt und Sony hat sich auf Anfrage, seitens Kotaku, noch nicht dazu geäußert. Das es sich um einen von Sonys Toptiteln handelt, erscheint es aber plausibel, dass man mehr Zeit in Feinschliff investieren will.

Darüber hinaus erwähnt Jason Schreier auch Ghost of Tsushima, welches nach seinen Angaben, für einen Release in der ersten Hälfte 2020 geplant war. Jetzt soll der Titel aber ebenfalls nach hinten rutschen um Platz für Naughty Dogs Release zu lassen. Ghost of Tsushima soll aber weiterhin ein PS4 Titel bleiben.

OK, we’re hearing that The Last of Us 2 is delayed to spring: https://t.co/ibl9Aapxaw — Jason Schreier (@jasonschreier) October 24, 2019

Quelle: Kotaku