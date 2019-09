The Last of Us Part II – Retail Version enthält zwei Discs

Bei all den neuen Informationen zu The Last of Us Part II, ging eine Information etwas unter. Das lang erwartete Sequel wird es Red Dead Redemption gleich tun.

The Last of Us Part II braucht einiges an Platz

Gestern haben wir ja bereits über den neuen Trailer sowie das angekündigte Release Datum für Ellies Rückkehr, berichtet. Schnell folgten dann auch die Informationen zu den verschiedenen Editionen die erhältlich sein werden.

Director Neil Druckmann sagte in einem Interview, dass schon sehr früh klar war, dass das Spiel größer ausfallen müsse. Das Sequel soll daher das bisher größtes Spiel in der Geschichte von Naughty Dog werden.

“What we realized pretty early on is that we were putting together Naughty Dog’s most ambitious and longest game in our 35 year history. To tell this kind of story the game needed to be massive.”

Wie Wario64 entdeckt hat, soll die Retail Version auf zwei Discs erscheinen, was wohl deutlich macht was Druckmann unter groß versteht. Red Dead Redemption 2 hat es vorgemacht und so wird es wohl auch diesmal wieder eine Installations-Disc und eine Spiel-Disc handeln. Ihr werdet also wieder einige Zeit mit installieren verbringen, bevor es losgehen kann.

Ab dem 21. Februar werden wird dann selber Ellie und Joel wieder durch die Story führen können. Der neue Trailer gab schon einen weiteren Ausblick auf die Dinge die uns erwarten werden. Den State of Play Trailer könnt ihr euch hier noch einmal anschauen.

The Last of Us Part II is a two-disc game pic.twitter.com/InGoh7Mu2D — Wario64 (@Wario64) September 24, 2019

Quelle: @Wario64 via Twitter