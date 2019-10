Playstation 5 – So sieht Sonys neue Konsole wirklich aus

Viele Infos sind in letzter Zeit über die Playstation 5 bekannt gegeben worden. Was bisher noch fehlte war das Aussehen der Konsole. Doch auch in diesem Bereich gibt es Vermutungen aufgrund von geleakten Pateten seitens Sony, auf denen Konzeptzeichnungen der neuen Konsole zu sehen sind. Nun gibt es jedoch ein Foto, welches zeigt, wie die PS5 aussehen wird.

Geleaktes Design der Playstation 5 wohl echt

Auf dem Foto ist genau die Konsole zu sehen, die man auf den Patenten sehen kann. Somit scheint es sich wirklich um das Design der PS5 zu handeln. Dabei sei angemerkt, dass es sich um einen Prototyp handelt. Das Develepors Kit hat einige Anschlüsse, welche die Konsole, die auf den Markt kommen wird, nicht haben wird. Am groben Design wird allerdings wohl nicht allzu sehr gerüttelt werden. Trotzdem muss man für ein endgültiges Urteil über das Design auf eine offizielle Enthüllung der PS5 warten.

