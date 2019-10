Okami – Fortsetzung des Action-Adventures angedeutet

Für Viele ist Okami ein sehr unterschätzer Action-Adventure-Klassiker, welcher gerne mit der Zelda-Reihe verglichen wird. Bisher gibt es lediglich zwei Spiele in der Reihe, es könnte aber eventuell eine Fortsetzung in Planung sein. Grund zur Annahme gibt ein Tweet von Ikumi Nakamura, welche viele noch dank ihrer quirligen Art von der E3 2019 kennen.

Kommt Okami 2 wirklich?

In besagtem Tweet schreibt Nakamura, dass sie sehr gerne an einem neuen Spiel der Reihe arbeiten würde. Das Original wurde oft neu veröffentlicht, erst vergangenes Jahr erschien es für die Switch. Dass die Chancen auf einen Nachfolger nicht schlecht stehen, bestätigt auch die Anwesenheit von Hideki Kamiya im Tweet-Video. Dieser ist für die Entwicklung des Originals verantwortlich und sagt im Video, dass Okami definitiv zurückkommen wird. In welcher Form dies geschehen wird, bleibt abzuwarten.

Quelle: Ikumi Nakamura via Twitter