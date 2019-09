Red Dead Redemption 2 – PC-Version immer wahrscheinlicher

Viele Fans warten sehnsüchtig auf eine PC-Version von Red Dead Redemption 2. Jetzt ist ein neuer Hinweis aufgetaucht, der diese Hoffnung noch einmal bestärkt. Das australische Pendant zur deutschen USK hat das Spiel vor kurzem erneut klassifiziert. Da das Game bereits seit Oktober 2018 für die Playstation 4 und die Xbox One erhältlich ist, handelt es sich hierbei möglicherweise um die PC-Portierung. In letzter Zeit gab es immer wieder Gerüchte rund um eine mögliche PC-Umsetzung. Doch bisher hält sich Rockstar Games bedeckt. Das Australian Classification Board hat dem Spiel nun die Altersfreigabe MA 15 + gegeben und somit die Gerüchteküche wieder angeheizt.

Red Dead Redemption 2 für PC: Zahlreiche Hinweise

Bereits vor einiger Zeit sorgte der Quellcode auf der Social Club-Webseite von Rockstar für Gerüchte. Direkt neben der Textzeile ‘RDR2_PS4_Trophies’ steht eine weitere sehr verdächtige Zeile: ‘RDR2_PC_Accomplishment’. Auch der Zeitpunkt des neuen hauseigenen Launchers von Rockstar Games spricht für eine kommende PC-Umsetzung. Vielleicht ist es also nur noch eine Frage der Zeit? Red Dead Redemption 2 erschien am 26. Oktober 2018 für die Playstation 4 und die Xbox One. Jetzt, fast ein Jahr später, wäre ein guter Zeitpunkt für eine PC-Version.

Quelle: Australian Classification Board