Dragon Age – Ehemaliger Lead Writer entwickelt eigenes Spiel

David Gaider ist für Fans der Dragon Age Reihe kein Unbekannter. Als Lead Writer war er maßgeblich an der Story der drei Teile beteiligt. 2016 verließ er Bioware, um sich nun mit einem eigenen Studio und Projekt wieder zurückzumelden: die australischen Summerfall Studios. Zusammen mit einem ehemaligen Entwickler von Obsidian, Liam Esler, leitet Gaider jetzt dieses Team an. Wenn man bedenkt, dass auch Esler an großartigen Spielen wie Baldur’s Gate beteiligt war, können wir nun darauf gespannt sein, welche Games ihr Studio erschaffen wird.

David Gaider hat bereits angekündigt, dass das Studio an einem ersten Spiel arbeitet. Es soll ein illustriertes Adventure werden, mit starkem Fokus auf die Charaktere. Via Twitter kündigte Summerfall Studios eine Kickstarter-Kampagne an. Auf der offiziellen Seite heißt es außerdem, dass sie uns Spielern das Herz rausreißen werden und unsere Träume zerstören möchten – natürlich im positiven Sinne. Das klingt nach einer tiefgründigen Story, wie wir sie zum Beispiel in Dragon Age Origins erlebt haben. Wer jetzt angefixt ist und auf dem Laufenden gehalten werden möchte, der kann sich bereits für einen Newsletter anmelden. Summerfall Studios verspricht allen Subscribern eine exklusive Preview auf das kommende Game.

We're super excited to announce Summerfall Studios, a new character and narrative-driven game development studio helmed by @davidgaider and @liamesler! Subscribe on https://t.co/scVLlFN0Dj for a secret sneaky preview of our first game next week… going to Kickstarter next month! pic.twitter.com/x8VlluaXiW

— Summerfall Studios (@summerfallgames) September 17, 2019