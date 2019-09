BioWare – Das Studio arbeitet an Anthem, Dragon Age 4 und mehr!

General Manager Casey Hudson hat in einem neuen Blog-Beitrag einige Infos zu dem aktuellen Stand der Dinge im Hause BioWare veröffentlicht. So schreitet die Entwicklung des neuen Dragon Age Teils wohl gut voran: “Ich kann bestätigen, dass sich der Dread Wolf tatsächlich erhebt.” Auch an Anthem arbeitet das Studio weiterhin. Das Online-Actionspiel soll auch in Zukunft noch verbessert werden und immer wieder Updates erhalten. Darüber hinaus werkelt das Team rund um Casey Hudson an weiteren kommenden Großprojekten. Welche das sind, hat er nicht verraten, doch das Team wirbt aktuell noch zusätzliches Personal an.

Zurück zu alter Stärke?

Die letzte Zeit war für BioWare nicht gerade einfach. Nach dem eher schwachen Mass Effect: Andromeda, floppte auch der neue Hoffnungsträger Anthem, das am 22. Februar 2019 für PC, Playstation 4 und Xbox One erschienen ist. Doch aufgegeben hat Hudson Anthem noch nicht: “Ich glaube an Anthem.” Sowohl BioWare Edmonton als auch BioWare Austin würden hart an dem Shooter arbeiten, um das volle Potenzial des Games auszuschöpfen. Ob der neue Dragon Age Titel an die Klasse des ersten Teils anknüpfen kann, bleibt wohl abzuwarten. Vielleicht wird ja auch eines der geheimen Großprojekte die ersehnte Rettung?

Quelle: BioWare via Twitter