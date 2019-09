The Last of Us Part II – Neue Infos und Release-Termin?

Moderator Geoff Keighley gab vor kurzem via Twitter bekannt, dass am 24. September 2019 ein Media Event zu The Last of Us Part II veranstaltet wird. Zu dem heiß ersehnten Spiel von Naughty Dog wurden bisher nur wenig Informationen Preis gegeben. Die letzten Neuigkeiten liegen mittlerweile einige Zeit zurück. Im September könnte sich das ändern. Das angekündigte Medien-Event soll in Los Angeles stattfinden und könnte uns neben Informationen zum Game selbst, auch endlich ein Release-Datum bescheren. Was genau uns am 24. September erwartet, hat Keighley leider nicht verraten. Fans der Reihe sollten sich aber schon mal das Datum im Kalender markieren.

Hohe Erwartungen

Der erste Teil kam 2013 exklusiv für die Playstation 3 raus und begeisterte Videospielfans weltweit. Im Juli 2014 erschien dann auch eine Remastered-Version für die Playstation 4. Seitdem warten die Fans sehnsüchtig auf den Nachfolger. Die Erwartungen an das Spiel sind hoch, die bisher veröffentlichten Videos sind beeindruckend und stacheln die Vorfreude an. Die Entwicklung des Games befindet sich anscheinend auf der Zielgeraden. Bereits im April twitterte der Creative Director Neil Druckmann, dass die Arbeit an den Performance-Capture-Aufnahmen beendet wurde. Sehr lange dürfte der zweite Teil wohl nicht mehr auf sich warten lassen.

Quelle: Geoff Keighley via Twitter