Little Town Hero – RPG von Game Freak erscheint bereits im Oktober

Lange war es nur als “Town” bekannt, jetzt hat das neue Rollenspiel von Pokémon-Entwickler Game Freak endlich einen richtigen Namen sowie ein Releasedatum. Es heißt Little Town Hero und erscheint bereits im nächsten Monat exklusiv für die Nintendo Switch.

Kämpft in Little Town Hero mit euren Ideen

Allzu viel ist über das Spiel selbst nicht bekannt, sind ja bisher lediglich ein paar Screenshots veröffentlicht worden. Nun sah man in der Nintendo Direct erstmals Gameplay und bekam einen Eindruck, worum es gehen wird und wie man spielt. In der Heimatstadt des Protagonisten Axe tauchen fiese Monster auf und so gilt es, diese mithilfe der Dorfbewohner zu vertreiben. Dabei kämpft ihr mit euren Ideen und müsst sehr taktisch vorgehen. Wie genau das funktioniert wurde noch nicht verraten. Es ist aber anzumerken dass die gezeigten Monster sehr außergewöhnlich aussehen, ein Gebiet auf dem sich Game Freak selbstverständlich bestens auskennt. Zusätzlich wurde angekündigt, dass Toby Fox für den Soundtrack verantwortlich ist. Dieser ist niemand Geringeres als der Entwickler von Undertale. Little Town Hero erscheint am 16. Oktober für die Switch.

Quelle: Nintendo Direct