Super Smash Bros. Ultimate – Wird der nächste DLC-Kämpfer ein SNK-Charakter?

Nintendo hat womöglich den vierten DLC-Kämpfer für den Kultprügler Super Smash Bros. Ultimate verraten. In einem Eintrag zum vierten Challenge Pack war neben Infos zum DLC-Inhalt (neuer Kämpfer, neue Stage und neue Musik) eine weitere Info enthalten, die Nintendo nicht unbedingt beabsichtigt hatte. Scheinbar beinhaltet das vierte Challenge Pack geistiges Eigentum der SNK Corporation. Der Eintrag, in dem der Copyright-Vermerk zu sehen war, ist zwar mittlerweile offline, doch Fans konnten vorher noch Screenshots machen. Der japanische Entwickler SNK ist vor allem für spannende Fighting Games wie Samurai Showdown, King of Fighters oder Fatal Fury bekannt.

Aus welchem Franchise könnte der neue Kämpfer wohl stammen? Mögliche Kandidaten gibt es zumindest genug. Ein Terry Bogard aus King of Fighters oder ein Haohmaru aus Samurai Showdown würden immerhin gut in das Smash Bros. Universum passen. Eine offizielle Ankündigung gibt es leider noch nicht, doch die Gerüchteküche brodelt hoch. Der geplante Releasetermin soll der 29. Februar 2020 sein. Es ist aber davon auszugehen, dass dieses Datum bloß ein Platzhalter ist. Sicher ist jedenfalls, dass alle Charaktere bis Ende Februar 2020 veröffentlicht sein sollen.

Challenge Pack 4 in #SmashBrosUltimate will apparently be a character from SNK.

Here is the link:https://t.co/3BKouDv4sQ

Screenshots below in case Nintendo takes it down. Thanks for to @New_WabiSabi for the heads up. pic.twitter.com/im9SFFdHvC

— PushDustIn (@PushDustIn) September 1, 2019