Wasteland 3 – Auf der gamescom mit großem Ödland-Setting

Koch Media, Deep Silver, und inXile Entertainment präsentieren auf der diesjährigen gamescom Wasteland 3 mit einem wirklich opulenten Stand.

Wasteland 3 anspielbar

Auch Wasteland 3 wird im Rahmen einer öffentlichen Hands-On auf der gamescom 2019 ausführlich anspielbar sein. Dabei dürfen Besucher eine der vielen Nebenmissionen im eisigen Ödland Colorados erleben und so eines der verfügbaren Enden erspielen. Zu finden ist der Stand in der Deep Silver and Friend Area in Halle 9.

Abseits davon soll es am Booth einen eigenen Cosplayer-Bereich geben sowie eine Foto-Ecke, in der ihr Bilder vor einem schmucken Ödland-Buggy machen könnt.

Die gamescom öffnet ihre Pforten in diesem Jahr vom 20.-24. August.

Quelle: Koch Media